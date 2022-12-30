В Волгоградской области РФ упала ракета, которая летела в Украину. Вероятно, Х-101 — фото
В Волгоградской области России упала ракета, которую оккупанты направили на критическую инфраструктуру Украины 29 декабря. Об этом сообщили местные издания страны-оккупанта.
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Обломки ракеты упали в Руднянском районе региона — это уже второй случай обнаружения упавшей ракеты за последний месяц.
Падение зафиксировали жители Ильменского сельского поселения примерно в 20 км от населенного пункта.
На месте работали российские экстренные службы, которые оградили обломки.
Визуально обломки напоминают части крылатой ракеты воздушного базирования Х-101, которые запускают стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
- Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.
- Всего оккупанты выпустили более 69 ракет, 54 из которых сбила противовоздушная оборона.
- Россия, скорее всего, и дальше будет наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, но не на таком уровне, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
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