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В Волгоградской области РФ упала ракета, которая летела в Украину. Вероятно, Х-101 — фото

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 12:38
В Волгоградской области РФ упала ракета, которая летела в Украину. Вероятно, Х-101 — фото - Фото
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС (Фото: EPA)

В Волгоградской области России упала ракета, которую оккупанты направили на критическую инфраструктуру Украины 29 декабря. Об этом сообщили местные издания страны-оккупанта.

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Обломки ракеты упали в Руднянском районе региона — это уже второй случай обнаружения упавшей ракеты за последний месяц. 

Падение зафиксировали жители Ильменского сельского поселения примерно в 20 км от населенного пункта. 

На месте работали российские экстренные службы, которые оградили обломки. 

Визуально обломки напоминают части крылатой ракеты воздушного базирования Х-101, которые запускают стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Обломки ракеты в Волгоградской области РФ (Фото: скриншот с видео)

Читайте также: ВСУ: Ракеты по Украине запускали Ту-95МС, Ту-22М3, корабли в Черном море и комплексы С-300

Дмитро Гриниченко
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Россия война ракетный удар Ту-95МС Х-101
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