В Волгоградской области РФ упала ракета, которая летела в Украину. Вероятно, Х-101 — фото

В Волгоградской области России упала ракета, которую оккупанты направили на критическую инфраструктуру Украины 29 декабря. Об этом сообщили местные издания страны-оккупанта.

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Обломки ракеты упали в Руднянском районе региона — это уже второй случай обнаружения упавшей ракеты за последний месяц.

Падение зафиксировали жители Ильменского сельского поселения примерно в 20 км от населенного пункта.

На месте работали российские экстренные службы, которые оградили обломки.

Визуально обломки напоминают части крылатой ракеты воздушного базирования Х-101, которые запускают стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

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Дмитро Гриниченко

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