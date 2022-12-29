ВСУ: Ракеты по Украине запускали Ту-95МС, Ту-22М3, корабли в Черном море и комплексы С-300
Российские оккупанты во время утреннего удара 29 декабря атаковали Украину ракетами Х-101/Х-555, Х-22, Х-32, "Калибр", Х-31П и С-300. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что противник атаковал Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря, а также ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море.
Кроме этого, было до шести пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 с дальних бомбардировщиков Ту-22М3, два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П. Инфраструктуру прифронтовых городов оккупанты обстреливали ракетами комплексов С-300.
Всего оккупанты выпустили более 69 ракет, 54 из которых сбила противовоздушная оборона.
Силы противовоздушной обороны сбили над Киевом, по предварительной информации, 16 ракет противника. Повреждено промышленное предприятие и детская площадка.
- Утром 29 декабря страна-террорист Россия предприняла новую попытку атаковать гражданскую критическую инфраструктуру Украины дальнобойными ракетами и дронами.
- Россия, скорее всего, и дальше будет наносить ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, но не на таком уровне, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
- В прошлый раз Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины 16 декабря. ПВО отработала "неплохо", сообщили в Воздушных силах.
Читайте также: В Киеве прогремели взрывы — работает ПВО, обломки ракеты РФ повредили дом и машину
Комментарии