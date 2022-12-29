UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ: Ракеты по Украине запускали Ту-95МС, Ту-22М3, корабли в Черном море и комплексы С-300

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 13:24
ВСУ: Ракеты по Украине запускали Ту-95МС, Ту-22М3, корабли в Черном море и комплексы С-300 - Фото
Бомбардировщик Ту-22М3 (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты во время утреннего удара 29 декабря атаковали Украину ракетами Х-101/Х-555, Х-22, Х-32, "Калибр", Х-31П и С-300. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что противник атаковал Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря, а также ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море.

Кроме этого, было до шести пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 с дальних бомбардировщиков Ту-22М3, два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П. Инфраструктуру прифронтовых городов оккупанты обстреливали ракетами комплексов С-300. 

Всего оккупанты выпустили более 69 ракет, 54 из которых сбила противовоздушная оборона.

Силы противовоздушной обороны сбили над Киевом, по предварительной информации, 16 ракет противника. Повреждено промышленное предприятие и детская площадка. 

Читайте также: В Киеве прогремели взрывы — работает ПВО, обломки ракеты РФ повредили дом и машину

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пво ракетный удар С-300 воздушные силы калибр Ту-22М3 Ту-95МС
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 