Ракетний удар РФ по Грозі. Загиблих уже 53, шестеро дітей залишилися повними сиротами

У результаті ракетного удару російських окупантів по кафе-магазину у селі Гроза під Куп’янськом кількість загиблих складає вже 53 особи. Шестеро дітей залишились повними сиротами, повідомив в ефірі телемарафону голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Він зазначив, що наразі вже констатовано загибель 53 людей в результаті ракетного удару росіян 5 жовтня.

"Шестеро дітей залишилися повними сиротами. Над цим наразі працюють наші соцслужби", – повідомив Синєгубов.

Ще п’ятеро людей, за його словами, на сьогодні мають статус зниклих безвісти, і ще є "фрагменти тіл, які підлягають ідентифікації".

Найближчим часом у Грозі відбудуться поховання загиблих, повідомив голова ОВА.

5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. Початково було відомо про 50 загиблих, потім кількість збільшилась до 52 осіб, серед яких є і дитина. Обласна прокуратура опублікувала відео з наслідками удару.

У селі фактично на момент обстрілу проживало близько 100 осіб – Росія вбила більш ніж половину. Під час ракетного удару місцеві перебували в кафе-магазині на поминках загиблого військового.

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