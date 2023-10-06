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ООН направила польову групу до Грози, щоб "зібрати більше інформації" про удар росіян

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06.10.2023, 13:41
ООН направила польову групу до Грози, щоб
Наслідки удару по Грозі (Фото: МВС)

Організація об'єднаних націй направила польову групу до селища Гроза, де російські окупанти вбили 52 особи. Про це повідомила речниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Тросселл.

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За її словами, польову групу ООН було відправлено до Грози для перевірки атаки Росії.

"Верховний комісар ООН із прав людини Волкер Терк, який на власні очі побачив жахливі наслідки таких ударів, глибоко шокований і засуджує ці вбивства", – сказала Тросселл.

Вона зазначила, що це один із найбільш смертоносних ударів окупантів за час великої війни.

"Десятки загиблих, зокрема дитина. Наші спостерігачі за дотриманням прав людини відвідають це місце для збору інформації. Відповідальність є ключовим моментом. Польовий загін поговорить із тими, хто вижив, і збере додаткову інформацію", — резюмувала чиновниця.

  • 5 жовтня близько 15:35 Росія вдарила ракетою по кафе-магазину у Грозі. В результаті загинули 52 особи, серед яких є і дитина. Обласна прокуратура опублікувала відео із наслідками удару.
  • Вранці 6 жовтня близько 06:47 у Харкові було чути вибух, росіяни завдали ракетного удару по центру.
  • Голова ОВА повідомив про прильоти у Київському та Основ'янському районах Харкова.

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Дмитро Гриниченко
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