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ООН направила полевую группу в Грозу, чтобы "собрать больше информации" об ударе россиян

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 13:41
ООН направила полевую группу в Грозу, чтобы
Последствия удара по Грозе (Фото: МВД)

Организация объединенных наций направила полевую группу в поселок Гроза, где российские оккупанты убили 52 человека. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

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По ее словам, полевая группа ООН была отправлена в Грозу для проверки атаки России. 

"Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Терк, который своими глазами увидел ужасающие последствия таких ударов, глубоко шокирован и осуждает эти убийства", — сказала Тросселл.

Она отметила, что это один из наиболее смертоносных ударов оккупантов за время большой войны. 

"Десятки погибших, в том числе ребенок. Наши наблюдатели за соблюдением прав человека посетят это место для сбора информации. Ответственность является ключевым моментом. Полевой отряд поговорит с выжившими и соберет дополнительную информацию", — резюмировала чиновница.

  • 5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погибли 52 человека, среди которых есть и ребенок. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.
  • Утром 6 октября около 06:47 в Харькове был слышен взрыв, россияне нанесли ракетный удар по центру.
  • Глава ОВА сообщил о прилетах в Киевском и Основянском районах Харькова.

Смотрите также: Удар РФ по Харькову. Количество пострадавших увеличилось, появились видео и фото теракта

Дмитрий Гриниченко
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