ООН направила полевую группу в Грозу, чтобы "собрать больше информации" об ударе россиян
Организация объединенных наций направила полевую группу в поселок Гроза, где российские оккупанты убили 52 человека. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
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По ее словам, полевая группа ООН была отправлена в Грозу для проверки атаки России.
"Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Терк, который своими глазами увидел ужасающие последствия таких ударов, глубоко шокирован и осуждает эти убийства", — сказала Тросселл.
Она отметила, что это один из наиболее смертоносных ударов оккупантов за время большой войны.
"Десятки погибших, в том числе ребенок. Наши наблюдатели за соблюдением прав человека посетят это место для сбора информации. Ответственность является ключевым моментом. Полевой отряд поговорит с выжившими и соберет дополнительную информацию", — резюмировала чиновница.
- 5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. В результате погибли 52 человека, среди которых есть и ребенок. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.
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