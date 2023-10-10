Ракетный удар РФ по Грозе. Погибших уже 53, шесть детей остались полными сиротами

В результате ракетного удара российских оккупантов по кафе-магазину в селе Гроза под Купянском количество погибших составляет уже 53 человека. Шесть детей остались полными сиротами, сообщил в эфире телемарафона глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Он отметил, что уже констатирована гибель 53 человек в результате ракетного удара россиян 5 октября.

"Шесть детей остались полными сиротами. Над этим сейчас работают наши соцслужбы", – сообщил Синегубов.

Еще пять человек, по его словам, сейчас имеют статус пропавших без вести, и еще есть "фрагменты тел, подлежащих идентификации".

В ближайшее время в Грозе состоятся похороны погибших, сообщил глава ОВА.

5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. Первоначально было известно о 50 погибших, затем количество увеличилось до 52 человек, среди которых есть и ребенок. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.

В селе фактически на момент обстрела проживало около 100 человек – Россия убила более половины. Во время ракетного удара местные находились в кафе-магазине на поминках погибшего военнослужащего.

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