Дніпровський псевдоволонтер збирав для Росії розвіддані про ЗСУ: отримав 15 років тюрми

Агент російських спецслужб, який діяв під прикриттям волонтерського фонду у Дніпрі, отримав 15 років тюрми. Про це повідомила Служба безпеки України.

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СБУ повідомила, що чоловіка було затримано цього літа у результаті багатоетапної спецоперації в Дніпрі.

За даними слідства, після викриття його спільників на початку року він ненадовго "заліг на дно", але згодом перейшов на резервний канал спілкування з російським "куратором" і продовжив виконувати його завдання, зазначили в СБУ.

Для маскування діяльності на користь РФ він використовував свій статус співзасновника місцевого волонтерського фонду, і під таким "прикриттям" збирав розвіддані про Сили оборони в Дніпрі.

Насамперед його цікавила інформація про види та орієнтовну кількість озброєнь ЗСУ, які переправляють залізничним сполученням на передову. Для цього чоловік спостерігав за переміщенням ешелонів українських військ із офісу волонтерської організації, що був поблизу колій, повідомили в СБУ.

Отриману інформацію він передавав російській воєнній розвідці. Чоловіка визнано винним за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

3 жовтня на Миколаївщині викрили російську агентурну мережу з 13 осіб, яка займалася наведенням ракет РФ по обласному центру. Також інформатори вели Telegram-канали, через які вербували людей та дізнавалися розвіддані.

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