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На Миколаївщині взяли членів агентури РФ. Її контролював проросійський блогер Лебедєв

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 10:59
На Миколаївщині взяли членів агентури РФ. Її контролював проросійський блогер Лебедєв - Фото
Фото: СБУ

На Миколаївщині викрили російську агентурну мережу з 13 осіб, яка займалася наведенням російських ракет по обласному центру. Також інформатори вели Telegram-канали, через які вербували людей та дізнавалися розвіддані, стверджують у Службі безпеки України.

За даними правоохоронців, вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території південного регіону, а також коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі Миколаєва.

Фото: СБУ

Саме за їхнім наведенням російські окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 по багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року, стверджують у СБУ. Тоді внаслідок обстрілу загинуло сім мирних жителів, зокрема неповнолітня дитина.

Фото: СБУ

Служба встановила, що інформацію та координати російські агенти начебто передавали через "зв'язкового", яким виявився прокремлівський блогер та "позаштатний кореспондент" пропагандистської агенції РИА-Новости Сергій Лебедєв, який наразі переховується у тимчасово окупованому Донецьку.

Фото: СБУ

У червні 2023 року СБУ вручила йому підозру у державній зраді. Правоохоронці стверджують, що саме він створив агентурну мережу на Миколаївщині.

Затриманих арештували. Дев'ятьом з них повідомили про підозру, ще чотирьох учасників ворожої агентури суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм від восьми до 15 років тюрми.

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Мілана Головань
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війнаагентураМиколаївщинасергій лебедєв
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