На Миколаївщині взяли членів агентури РФ. Її контролював проросійський блогер Лебедєв

На Миколаївщині викрили російську агентурну мережу з 13 осіб, яка займалася наведенням російських ракет по обласному центру. Також інформатори вели Telegram-канали, через які вербували людей та дізнавалися розвіддані, стверджують у Службі безпеки України.

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За даними правоохоронців, вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території південного регіону, а також коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі Миколаєва.

Саме за їхнім наведенням російські окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 по багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року, стверджують у СБУ. Тоді внаслідок обстрілу загинуло сім мирних жителів, зокрема неповнолітня дитина.

Служба встановила, що інформацію та координати російські агенти начебто передавали через "зв'язкового", яким виявився прокремлівський блогер та "позаштатний кореспондент" пропагандистської агенції РИА-Новости Сергій Лебедєв, який наразі переховується у тимчасово окупованому Донецьку.

У червні 2023 року СБУ вручила йому підозру у державній зраді. Правоохоронці стверджують, що саме він створив агентурну мережу на Миколаївщині.

Затриманих арештували. Дев'ятьом з них повідомили про підозру, ще чотирьох учасників ворожої агентури суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм від восьми до 15 років тюрми.

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