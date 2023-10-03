В Николаевской области взяли членов агентуры РФ. Ее создал прокремлевский блогер Лебедев

В Николаевской области разоблачили российскую агентурную сеть из 13 человек, которая занималась наводкой российских ракет по областному центру. Также информаторы вели Telegram-каналы, по которым вербовали людей и узнавали разведданные, утверждают в Службе безопасности Украины.

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По данным правоохранителей, они собирали разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на территории южного региона, а также корректировали воздушные атаки РФ по жилищной и социальной инфраструктуре Николаева.

Именно по их наводкам российские оккупанты ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300 по многоэтажке в Николаеве осенью 2022 года, утверждают в СБУ. Тогда в результате обстрелов погибли семь мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Служба установила, что информацию и координаты российские агенты якобы передавали через "связного", которым оказался прокремлевский блогер и "внештатный корреспондент" пропагандистского агентства РИА-Новости Сергей Лебедев, который сейчас скрывается во временно оккупированном Донецке.

В июне 2023 года СБУ вручила ему подозрение в государственной измене. Правоохранители утверждают, что именно он создал агентурную сеть в Николаевской области.

Задержанные были арестованы. Девяти из них сообщили о подозрении, еще четырех участников вражеской агентуры суд признал виновными в совершенных преступлениях и назначил им от восьми до 15 лет тюрьмы.

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