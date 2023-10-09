Днепровский псевдоволонтер собирал для России разведданные о ВСУ: получил 15 лет тюрьмы

Агент российских спецслужб, действовавший под прикрытием волонтерского фонда в Днепре, получил 15 лет тюрьмы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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СБУ сообщила, что мужчина был задержан этим летом в результате многоэтапной спецоперации в Днепре.

По данным следствия, после разоблачения его подельников в начале года он ненадолго "залег на дно", но потом перешел на резервный канал общения с российским "куратором" и продолжил выполнять его задачи, отметили в СБУ.

Для маскировки деятельности в пользу РФ он использовал свой статус соучредителя местного волонтерского фонда, и под таким "прикрытием" собирал разведданные о Силах обороны в Днепре.

Прежде всего его интересовала информация о видах и ориентировочном количестве вооружений ВСУ, которые переправляют железнодорожным сообщением на передовую. Для этого мужчина наблюдал за перемещением эшелонов украинских войск из офиса волонтерской организации, который находился возле путей, сообщили в СБУ.

Полученную информацию он передавал российской военной разведке. Мужчина признан виновным по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

3 октября в Николаевской области разоблачили российскую агентурную сеть из 13 человек, которая занималась наведением ракет РФ по областному центру. Также информаторы вели Telegram-каналы, по которым вербовали людей и узнавали разведданные.

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