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Днепровский псевдоволонтер собирал для России разведданные о ВСУ: получил 15 лет тюрьмы

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09.10.2023, 17:20
Днепровский псевдоволонтер собирал для России разведданные о ВСУ: получил 15 лет тюрьмы - Фото
Иллюстративное фото - СБУ

Агент российских спецслужб, действовавший под прикрытием волонтерского фонда в Днепре, получил 15 лет тюрьмы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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СБУ сообщила, что мужчина был задержан этим летом в результате многоэтапной спецоперации в Днепре.

По данным следствия, после разоблачения его подельников в начале года он ненадолго "залег на дно", но потом перешел на резервный канал общения с российским "куратором" и продолжил выполнять его задачи, отметили в СБУ.

Для маскировки деятельности в пользу РФ он использовал свой статус соучредителя местного волонтерского фонда, и под таким "прикрытием" собирал разведданные о Силах обороны в Днепре.

Прежде всего его интересовала информация о видах и ориентировочном количестве вооружений ВСУ, которые переправляют железнодорожным сообщением на передовую. Для этого мужчина наблюдал за перемещением эшелонов украинских войск из офиса волонтерской организации, который находился возле путей, сообщили в СБУ.

Полученную информацию он передавал российской военной разведке. Мужчина признан виновным по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

  • 3 октября в Николаевской области разоблачили российскую агентурную сеть из 13 человек, которая занималась наведением ракет РФ по областному центру. Также информаторы вели Telegram-каналы, по которым вербовали людей и узнавали разведданные.

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Оксана Житнюк
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