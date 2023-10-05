У мережі з'явилися відео моменту удару ПКС РФ авіабомбами по Бериславу, зокрема – приліт по лікарні. Ролики, зняті з окупованого лівого берега Дніпра, викладають військові ресурси російських терористів.

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Після полудня окупанти завдали п'ятьох авіаударів у районі Берислава. Щонайменше одна керована бомба влучила у міську лікарню: там знищено четвертий поверх, ще один – частково.

Берислав розтягнувся на правому березі обмілілого через російський теракт на ГЕС Каховського водосховища, навпроти тимчасово окупованої Каховки на лівому березі.

Берислав та інші сусідні міста та селища у прибережній зоні – часті цілі для окупантів, які зруйнували там (як і скрізь біля лінії бойового зіткнення) безліч житлових та нежитлових будинків, а також інфраструктурних об'єктів.

На південних відрізках фронту є просування Сил оборони від 100 до 600 метрів, повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

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