Росія скинула чотири авіабомби на Берислав: вже троє загиблих – фото наслідків

Внаслідок російського авіаудару по Бериславу Херсонської області загинули три людини. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зранку 25 вересня російська авіація атакувала Берислав – окупанти скинули на місто чотири авіабомби. Одна з них влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори. Станом на 10:47 було відомо про одного загиблого та декількох травмованих. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок.

Через кілька годин Прокудін повідомив, що через російський авіаудар по ЖЕКу у Бериславі загинули двоє людей – 73-річний чоловік та 70-річна жінка. На момент ворожого удару вони перебували у приміщенні.

Ще двоє людей отримали поранення – 55-річний чоловік з переломом плеча, пораненням грудної клітки та живота, а також 59-річна жінка з травмами спини та ніг.

О 16:44 стало відомо про смерть в лікарні пораненого 55-річного чоловіка.

Херсонська ОВА також повідомила, що під удар на виїзді з Берислава потрапила 27-річна жінка. Її з осколковим пораненням грудної клітки та хребта доставили до лікарні.

24 вересня Росія вдарила по місту Берислав та селу Львове Херсонської області, внаслідок чого загинули двоє осіб, ще троє – постраждали, серед них є правоохоронець.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.