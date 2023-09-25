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Росія скинула чотири авіабомби на Берислав: вже троє загиблих – фото наслідків

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 17:23
Росія скинула чотири авіабомби на Берислав: вже троє загиблих – фото наслідків - Фото

Внаслідок російського авіаудару по Бериславу Херсонської області загинули три людини. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зранку 25 вересня російська авіація атакувала Берислав – окупанти скинули на місто чотири авіабомби. Одна з них влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори. Станом на 10:47 було відомо про одного загиблого та декількох травмованих. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок.

Через кілька годин Прокудін повідомив, що через російський авіаудар по ЖЕКу у Бериславі загинули двоє людей – 73-річний чоловік та 70-річна жінка. На момент ворожого удару вони перебували у приміщенні.

Ще двоє людей отримали поранення – 55-річний чоловік з переломом плеча, пораненням грудної клітки та живота, а також 59-річна жінка з травмами спини та ніг.

О 16:44 стало відомо про смерть в лікарні пораненого 55-річного чоловіка.

Херсонська ОВА також повідомила, що під удар на виїзді з Берислава потрапила 27-річна жінка. Її з осколковим пораненням грудної клітки та хребта доставили до лікарні.

Росія скинула чотири авіабомби на Берислав: вже троє загиблих – фото наслідків

Росія скинула чотири авіабомби на Берислав: вже троє загиблих – фото наслідків

Росія скинула чотири авіабомби на Берислав: вже троє загиблих – фото наслідків

Росія скинула чотири авіабомби на Берислав: вже троє загиблих – фото наслідків
  • 24 вересня Росія вдарила по місту Берислав та селу Львове Херсонської області, внаслідок чого загинули двоє осіб, ще троє – постраждали, серед них є правоохоронець.
Оксана Житнюк
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