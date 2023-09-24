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Росія вдарила по будинках у Херсонській області. Є загиблі, поранено поліціянта

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24.09.2023, 12:51
Росія вдарила по будинках у Херсонській області. Є загиблі, поранено поліціянта - Фото
Російська авіабомба (Ілюстративне фото)

Зранку 24 вересня російські окупанти вдарили по місту Берислав та селу Львове Херсонської області, внаслідок чого загинули двоє людей, ще троє – постраждали, серед них є правоохоронець. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, по Бериславу Росія вдарила з авіації. Там загинула жінка, її особа встановлюється. У місті через атаку зруйновані приватні будинки.

Також у Бериславі травмований 33-річний поліціянт. Ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка. Усіх постраждалих доставили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

Ще один авіаудар росіяни здійснили по селу Львове. Там загинув чоловік 67 років.

  • 21 вересня були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки. У Рівному зафіксували приліт в енергетичний об'єкт, частина району залишилася без світла.
  • Ввечері 21 вересня Росія атакувала Одеську область надзвуковими ракетами П-800 "Онікс", запущеними з території тимчасово окупованого Севастополя.

Читайте також: Під Херсоном вибухи. Росіяни пишуть про удар по штабу окупантів – є смерті серед офіцерів

Мілана Головань
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війнахерсонська областьавіація
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