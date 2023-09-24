Росія вдарила по будинках у Херсонській області. Є загиблі, поранено поліціянта

Зранку 24 вересня російські окупанти вдарили по місту Берислав та селу Львове Херсонської області, внаслідок чого загинули двоє людей, ще троє – постраждали, серед них є правоохоронець. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За його словами, по Бериславу Росія вдарила з авіації. Там загинула жінка, її особа встановлюється. У місті через атаку зруйновані приватні будинки.

Також у Бериславі травмований 33-річний поліціянт. Ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка. Усіх постраждалих доставили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

Ще один авіаудар росіяни здійснили по селу Львове. Там загинув чоловік 67 років.

21 вересня були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки. У Рівному зафіксували приліт в енергетичний об'єкт, частина району залишилася без світла.

Ввечері 21 вересня Росія атакувала Одеську область надзвуковими ракетами П-800 "Онікс", запущеними з території тимчасово окупованого Севастополя.

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