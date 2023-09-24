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Россия ударила по домам в Херсонской области. Есть погибшие, ранен полицейский

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2023, 12:51
Россия ударила по домам в Херсонской области. Есть погибшие, ранен полицейский - Фото
Российская авиабомба (Иллюстративное фото)

Утром 24 сентября российские оккупанты ударили по городу Берислав и селу Львово Херсонской области, в результате чего погибли два человека, еще трое – пострадали, среди них есть правоохранитель. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, по Бериславу Россия ударила по авиации. Там погибла женщина, ее личность устанавливается. В городе из-за атаки разрушены частные дома.

Также в Бериславе травмирован 33-летний полицейский. Повреждение разной степени получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина. Всех пострадавших доставили в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

Еще один авиаудар россияне нанесли по селу Львово. Там погиб мужчина 67 лет.

  • 21 сентября были прилеты в Черкассах, Дрогобыче, Харькове, в Киеве работала противовоздушная оборона, упали обломки. В Ровно зафиксировали прилет в энергетический объект, часть района осталась без света.
  • Вечером 21 сентября Россия атаковала Одесскую область сверхзвуковыми ракетами П-800 Оникс, запущенными с территории временно оккупированного Севастополя.

Читайте также: Под Херсоном взрывы. Россияне пишут об ударе по штабу окупантов – есть смерти среди офицеров

Милана Головань
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войнаХерсонская областьавиация
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