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Под Херсоном взрывы. В РФ пишут о поражении штаба оккупантов – есть смерти среди офицеров

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 17:58
Под Херсоном взрывы. В РФ пишут о поражении штаба оккупантов – есть смерти среди офицеров - Фото
Взрыв (Иллюстративное фото)

В районе Новониколаевки Херсонской области были слышны взрывы, о чем сообщили местные Telegram-каналы. Источники ресурса ВЧК-ОГПУ, приближенного к российским силовикам, сообщили, что, вероятно, был нанесен удар по командно-полевому пункту оккупантов.

Telegram-канал "Николаевский Ванек", который, как считается, связан с военными на Южном направлении, сообщил, что около 15:30 в Новониколаевке было слышно два звука взрывов.

По данным ресурса, был прилет по посадке, где "отдыхали оккупанты с военной техникой", после чего обгоревшую технику россияне увезли в неизвестном направлении.

Впоследствии собеседники ВЧК-ОГПУ заявили, что был нанесен удар по штабу 7 дивизии Воздушно-десантных войск захватчиков.

"Предварительно, от прицельного удара по командно-полевому пункту погибли многие офицеры, точное количество жертв тщательно скрывают", – говорится в сообщении российских силовиков.

По данным канала, в момент атаки у российских оккупантов якобы происходило очередное планирование.

"Факт прилета ВЧК-ОГПУ подтвердил и глава организации ветеранов 7 гвардейской дивизии Евгений Ханин", – добавляет источник.

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  • 14 сентября 2023 года появились сообщения, что в Украине ликвидирован командир российского 247 полка ВДВ Василий Попов – уже второй командир этого подразделения, уничтоженный Силами обороны.

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Милана Головань
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войнаХерсонофицер
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