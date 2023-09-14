Ликвидирован уже второй с начала войны командир 247-го полка ВДВ оккупантов – росСМИ

В Украине ликвидирован командир российского 247 полка ВДВ Василий Попов – уже второй командир этого подразделения, уничтоженный Силами обороны. Об этом сообщает российское издание Медиазона.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Издание утверждает, что его журналистам удалось подтвердить уничтожение командира 247 десантно-штурмового полка Василия Попова, и отмечает, что это уже второй командир этого подразделения, ликвидированный в Украине – первый, полковник Константин Зизевский, погиб еще 26 февраля 2022 года.

После того как 10 сентября сообщения об уничтожении недавно назначенного командира 247 полка (без упоминания его фамилии) появились у Z-блогеров, в пабликах соцсетей оккупантов были опубликованы стихи "в память о Василии Попове, командире 247-го десантно-штурмового полка".

По утечкам из российских баз данных журналистам удалось выяснить, что речь с высокой вероятностью идет о Василии Викторовиче Попове (38 лет). В 2021 году он учился в Общевойсковой академии Вооруженных сил.

То, что Василий Попов был назначен командиром 247-го полка "совсем недавно", подтверждается тем, что 2 августа, в день ВДВ РФ, в качестве командира этого полка интервью газете Ставропольская правда давал другой военный, Петр Петрович Попов (однофамилец). Как предполагают журналисты, замена командира полка произошла после публичного скандала из-за высоких боевых потерь подразделения.

17 марта 2022 года сообщалось, что в Украине уничтожен командир 331 гвардейского парашютно-десантного полка армии оккупантов полковник Сергей Сухарев.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.