Ліквідовано вже другого з початку війни командира 247 полку ВДВ окупантів – росЗМІ

В Україні ліквідовано командира російського 247 полку ВДВ Василя Попова – вже другого командира цього підрозділу, знищеного Силами оборони. Про це повідомляє російське видання "Медіазона".

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Видання стверджує, що його журналістам вдалося підтвердити знищення командира 247 десантно-штурмового полку Василя Попова, і зазначає, що це вже другий командир цього підрозділу, ліквідований в Україні – перший, полковник Костянтин Зізевський, загинув ще 26 лютого 2022 року.

Після того, як 10 вересня повідомлення про знищення нещодавно призначеного командира 247 полку (без згадування його прізвища) з'явилися у Z-блогерів, у пабліках соцмереж окупантів були опубліковані вірші "на згадку про Василя Попова, командира 247 десантно-штурмового полку".

За витоками з російських баз даних журналістам вдалося з'ясувати, що з високою ймовірністю йдеться про Василя Вікторовича Попова (38 років). У 2021 році він навчався у Загальновійськовій академії Збройних сил.

Те, що Василя Попова було призначено командиром 247 полку "зовсім недавно", підтверджується тим, що 2 серпня, в день ВДВ РФ, як командир цього полку інтерв'ю газеті Ставропольська правда давав інший військовий, Петро Петрович Попов (тезко). Як припускають журналісти, заміна командира полку відбулася після публічного скандалу через високі бойові втрати підрозділу.

17 березня 2022 року повідомлялося, що в Україні знищено командира 331 гвардійського парашутно-десантного полку армії окупантів полковника Сергія Сухарєва.

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