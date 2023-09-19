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Під Херсоном вибухи. Росіяни пишуть про удар по штабу окупантів – є смерті серед офіцерів

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 17:58
Під Херсоном вибухи. Росіяни пишуть про удар по штабу окупантів – є смерті серед офіцерів - Фото
Вибух (Ілюстративне фото)

У районі Новомиколаївки Херсонської області було чутно вибухи, про що повідомили місцеві Telegram-канали. Джерела ресурсу ВЧК-ОГПУ, наближеного до російських силовиків, повідомив, що, ймовірно, було завдано удару по командно-польовому пункту окупантів.

Telegram-канал "Николаевский Ванек", який, як вважається, пов'язаний із військовими на Південному напрямку, повідомив, що близько 15:30 у Новомиколаївці було чутно два звуки вибухів.

За даними ресурсу, був приліт по посадці, де "відпочивали окупанти з військовою технікою", після чого обгорілу техніку росіяни повезли у невідомому напрямку.

Згодом співрозмовники ВЧК-ОГПУ заявили, що було завдано удару по штабу 7 дивізії Повітрянодесантних військ загарбників.

"Попередньо, від прицільного удару по командно-польовому пункту загинуло багато офіцерів, точну кількість жертв ретельно приховують", – йдеться у повідомленні російських силовиків.

За даними каналу, в момент атаки у російських окупантів начебто відбувалося чергове планування.

"Факт прильоту ВЧК-ОГПУ підтвердив і голова організації ветеранів 7 гвардійської дивізії Євген Ханін", – додає джерело.

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Мілана Головань
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