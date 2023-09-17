Ліквідовано комбрига 31-ї бригади ВДВ окупантів, яка штурмувала Гостомель

Як повідомляють Z-пабліки, ЗСУ ліквідували командира 31-ї десантно-штурмової бригади ВДВ РФ полковника Андрія Кондрашкіна (позивний "Дунай").

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Полковник Кондрашкін, як стверджують у соцмережах, командував 31-ю окремою гвардійською десантно-штурмовою ордена Кутузова другого ступеня бригадою. Як повідомляють офіційні ресурси країни-агресора, за підсумками 2017 року ця бригада стала "найкращою серед десантно-штурмових з'єднань ВДВ Росії".

У 2014 році бригада брала участь в окупації Криму (десантники штурмували парламент Криму, переодягнувшись у форму українського "Беркуту") та у захопленні Іловайська. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому та березні 2022 року їй було поставлено завдання захопити аеродром Гостомель.

17 березня 2022 року повідомлялося, що в Україні знищено командира 331 гвардійського парашутно-десантного полку армії окупантів полковника Сергія Сухарєва.

14 вересня 2023 року з'явилися повідомлення, що в Україні ліквідовано командира російського 247 полку ВДВ Василя Попова – вже другого командира цього підрозділу, знищеного Силами оборони.

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