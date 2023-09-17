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Ликвидирован комбриг 31-й бригады ВДВ оккупантов, которая штурмовала Гостомель

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2023, 23:34
Ликвидирован комбриг 31-й бригады ВДВ оккупантов, которая штурмовала Гостомель - Фото
Андрей Кондрашкин (Фото - соцсети)

Как сообщают Z-паблики, ВСУ ликвидировали командира 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ полковника Андрея Кондрашкина (позывной "Дунай").

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Полковник Кондрашкин, как утверждают в соцсетях, командовал 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова второй степени бригадой. Как сообщают официальные ресурсы страны-агрессора, по итогам 2017 года эта бригада стала "лучшей среди десантно-штурмовых соединений ВДВ России".

Андрей Кондрашкин (Фото - соцсети)

В 2014 году бригада участвовала в оккупации Крыма (десантники штурмовали парламент Крыма, переодевшись в форму украинского "Беркута") и в захвате Иловайска. В начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале и марте 2022 года ей была поставлена задача захватить аэродром Гостомель.

  • 17 марта 2022 года сообщалось, что в Украине уничтожен командир 331 гвардейского парашютно-десантного полка армии оккупантов полковник Сергей Сухарев. 
  • 14 сентября 2023 года появились сообщения, что в Украине ликвидирован командир российского 247 полка ВДВ Василий Попов – уже второй командир этого подразделения, уничтоженный Силами обороны.   
Сергей Бережной
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ВДВполковник РФвойнаоккупанты
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