Ликвидирован комбриг 31-й бригады ВДВ оккупантов, которая штурмовала Гостомель

Как сообщают Z-паблики, ВСУ ликвидировали командира 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ полковника Андрея Кондрашкина (позывной "Дунай").

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Полковник Кондрашкин, как утверждают в соцсетях, командовал 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова второй степени бригадой. Как сообщают официальные ресурсы страны-агрессора, по итогам 2017 года эта бригада стала "лучшей среди десантно-штурмовых соединений ВДВ России".

В 2014 году бригада участвовала в оккупации Крыма (десантники штурмовали парламент Крыма, переодевшись в форму украинского "Беркута") и в захвате Иловайска. В начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале и марте 2022 года ей была поставлена задача захватить аэродром Гостомель.

17 марта 2022 года сообщалось, что в Украине уничтожен командир 331 гвардейского парашютно-десантного полка армии оккупантов полковник Сергей Сухарев.

14 сентября 2023 года появились сообщения, что в Украине ликвидирован командир российского 247 полка ВДВ Василий Попов – уже второй командир этого подразделения, уничтоженный Силами обороны.

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