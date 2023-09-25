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Россия сбросила четыре авиабомбы на Берислав: уже трое погибших – фото последствий

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 17:23
Россия сбросила четыре авиабомбы на Берислав: уже трое погибших – фото последствий - Фото
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В результате российского авиаудара по Бериславу Херсонской области погибли три человека. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Утром 25 сентября российская авиация атаковала Берислав – оккупанты сбросили на город четыре авиабомбы. Одна из них попала в здание жилищно-эксплуатационной конторы. По состоянию на 10:47 было известно об одном погибшем и нескольких травмированных. Еще одна авиабомба уничтожила жилой дом.

Через несколько часов Прокудин сообщил, что из-за российского авиаудара по ЖЭКу в Бериславе погибли два человека – 73-летний мужчина и 70-летняя женщина. В момент вражеского удара они находились в помещении.

Еще два человека получили ранения – 55-летний мужчина с переломом плеча, ранением грудной клетки и живота, а также 59-летняя женщина с травмами спины и ног.

В 16:44 стало известно о смерти в больнице раненого 55-летнего мужчины.

Херсонская ОВА также сообщила, что под удар на выезде из Берислава попала 27-летняя женщина. Ее с осколочным ранением грудной клетки и позвоночника доставили в больницу.

Россия сбросила четыре авиабомбы на Берислав: уже трое погибших – фото последствий

Россия сбросила четыре авиабомбы на Берислав: уже трое погибших – фото последствий

Россия сбросила четыре авиабомбы на Берислав: уже трое погибших – фото последствий

Россия сбросила четыре авиабомбы на Берислав: уже трое погибших – фото последствий
  • 24 сентября Россия ударила по городу Берислав и селу Львово Херсонской области, в результате чего погибли два человека, еще трое – пострадали, среди них есть правоохранитель.
Оксана Житнюк
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войнаавиаударХерсонская областьавиацияберислав
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