В сети появились видео момента удара ВКС РФ авиабомбами по Бериславу, в частности – прилет по больнице. Ролики, снятые с оккупированного левого берега Днепра, выкладывают военные ресурсы российских террористов.

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После полудня оккупанты нанесли пять авиаударов в районе Берислава. Минимум одна управляемая бомба попала в городскую больницу: там уничтожен четвертый этаж, еще один – частично.

Берислав растянулся на правом берегу обмелевшего из-за российского теракта на ГЭС Каховского водохранилища, напротив временно оккупированной Каховки на левом берегу.

Берислав и другие соседние города и поселки в прибрежной зоне – частые цели для оккупантов, которые разрушили там (как и везде около линии боевого столкновения) множество жилых и нежилых домов, а также инфраструктурных объектов.

На южных отрезках фронта есть продвижение Сил обороны от 100 до 600 метров, сообщил пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

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