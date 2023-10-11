СБУ: Ракету Искандер по кафе в Грозе навели сбежавшие в РФ братья-коллаборанты из села

Российскую ракету по кафе в селе Гроза в Харьковской области, в результате чего погибли 53 мирных жителя, еще шесть получили ранения, навели два родных брата, пишут пресс-центры Офиса генпрокуратура и Службы безопасности Украины.

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Правоохранители утверждают, что наводчиками были 23-летний и 30-летний жители села, которые перед деоккупацией области сбежали в Россию.

Обоим сообщено о подозрении в госизмене, еще одному из них дополнительно инкриминировано пособничество в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.

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