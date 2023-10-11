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Удар по Грозі. Брати-навідники працювали на РФ, мали Z-мобіль та здавали ЗСУ – Слідство.Інфо

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 17:06
Удар по Грозі. Брати-навідники працювали на РФ, мали Z-мобіль та здавали ЗСУ – Слідство.Інфо - Фото
Фото: Офіс генпрокурора

Брати Дмитро та Володимир Мамони, які, як стверджує Служба безпеки України, навели ракетний удар по селу Гроза на Харківщині, внаслідок чого на поминках загинули 53 мирні жителі, під час окупації області перейшли на бік російських окупантів, здавали їм воїнів АТО та позиції українських військових. Про це пишуть журналісти Слідство.Інфо, які торік ідентифікували Мамонів.

За даними видання, Володимир Мамон, який працював поліціянтом конвойної служби на Харківщині, добровільно перейшов на бік ворога.

На момент окупації чоловік мешкав у селищі Чкаловське, за 40 км від Харкова. 

9 березня росіяни окупували село, і, за словами правоохоронців, Мамон погодився працювати на російських силовиків.

Як стверджують журналісти, йому видали службову зброю та російський автомобіль "Ніва", обмальований Z-символами.

Далі чоловік "патрулював" автомобілем  територію Чкаловської громади, розвозив окупантам на блокпости їжу та цигарки. Також, за даними Слідство.Інфо, він їздив на чолі колони окупантів і здавав учасників бойових дій, які мешкають у Чкаловському. 

"Також у тексті підозри йдеться, що Мамон показав окупантам найкращі місця для розміщення російської артилерії та іншої техніки на території громади. І очевидно, що росіяни з цієї техніки згодом обстрілювали українців", – йдеться у матеріалі.

Слідство.Інфо ідентифікувало й двох братів Володимира Мамона – Дмитра та Олексія, які, як стверджується, також перейшли на бік ворога.

За інформацією СБУ, обидва чоловіки разом із родинами втекли до Росії, де продовжили працювати проти України. 

5 жовтня, близько 13:25, окупанти завдали удару по кафе-магазину в Грозі, де були поминки загиблого військовослужбовця, внаслідок чого загинули 53 особи, шестеро поранено. У селі проживали лише 330 осіб, на момент обстрілу мешкало близько 100. Обласна прокуратура опублікувала відео з наслідками удару. 11 жовтня Офіс генпрокурора та СБУ заявили, що Володимир та Дмитро Мамони корегували ракетний удар росіян по Грозі. Прокуратура зазначає, що Володимир Мамон "докладно" дізнався в односельців, хто буде на поминках, де вони будуть і коли, а потім передав дані своїм кураторам. Дмитро Мамон у спілкуванні з дружиною повідомив про причетність брата до удару по Грозі та попросив нікому про це не розповідати. Про свою причетність до цього злочину чоловік не згадав, зазначили в ОГП.

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Мілана Головань
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