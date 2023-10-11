Гроза. Братья-наводчики работали на РФ, ездили на Z-мобиле и сдавали ВСУ – Слідство.Інфо
Братья Дмитрий и Владимир Мамоны, которые, как утверждает Служба безопасности Украины, навели ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области, в результате чего на поминках погибли 53 мирных жителя, во время оккупации области перешли на сторону российских оккупантов, сдавали им воинов АТО и позиции украинских военных. Об этом пишут журналисты Слідство.Інфо, в прошлом году идентифицировавшие Мамонов.
По данным издания, Владимир Мамон, работавший полицейским конвойной службы в Харьковской области, добровольно перешел на сторону врага.
На момент оккупации мужчина жил в поселке Чкаловское, в 40 км от Харькова.
9 марта россияне оккупировали поселок, и, по словам правоохранителей, Мамон согласился работать на российских силовиков.
Как утверждают журналисты, ему выдали служебное оружие и российский автомобиль "Нива", обрисованный Z-символами.
Далее мужчина "патрулировал" автомобилем территорию Чкаловской громады, развозил оккупантам на блокпосты еду и сигареты. Также, по данным Слідство.Інфо, ездил во главе колонны оккупантов и сдавал участников боевых действий, проживающих в Чкаловском.
"Также в тексте подозрения говорится, что Мамон показал оккупантам лучшие места для размещения российской артиллерии и другой техники на территории громады. И очевидно, что россияне из этой техники впоследствии обстреливали украинцев", – говорится в материале.
Слідство.Інфо идентифицировало и двух братьев Владимира Мамона – Дмитрия и Алексея, которые, как утверждается, тоже перешли на сторону врага.
По информации СБУ, двое мужчин вместе с семьями бежали в Россию, где продолжили работать против Украины.
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