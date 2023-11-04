В Минобороны и командовании подтвердили гибель военных 128 ОГШБр, обещают расследование

В Министерстве обороны и Страткоме ВСУ подтвердили гибель военнослужащих 128 Отдельной горно-штуромовой Закарпатской бригады на Запорожском направлении.

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Министр обороны Рустем Умеров выразил соболезнования семьям погибших воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

"Будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии", – написал министр.

Он подчеркнул, что долг государства – "приложить все усилия, чтобы защитить наших людей и дать все честные ответы родным и близким погибших воинов".

Стратком ВСУ сообщил, что 3 ноября на Запорожском направлении оккупанты нанесли удары по 26 населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах, в частности, ударили ракетой Искандер-М по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, "в результате чего погибли военнослужащие, ранения различной степени тяжести получили и местные жители".

"В настоящее время идет выяснение обстоятельств. ВСУ соболезнуют каждой семье, чьих родных забрала российская агрессия", – сказано в сообщении.

Сегодня появилась информация, что 3 ноября в Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время торжественного построения личного состава 128-й Закарпатской бригады в селе Заречное, что привело к гибели и ранениям, по неофициальным данным, десятков военнослужащих.

По сообщению нескольких военных в соцсетях, к трагедии привело якобы то, что один из старших офицеров решил провести торжественное награждение прямо в прифронтовом селе.

5 октября 2023 года оккупанты нанесли удар по кафе-магазину в селе Гроза, где были поминки погибшего военнослужащего, в результате чего погибли 53 человека, шестеро ранены.

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