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В Минобороны и командовании подтвердили гибель военных 128 ОГШБр, обещают расследование

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2023, 23:20
В Минобороны и командовании подтвердили гибель военных 128 ОГШБр, обещают расследование - Фото
128 Окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

В Министерстве обороны и Страткоме ВСУ подтвердили гибель военнослужащих 128 Отдельной горно-штуромовой Закарпатской бригады на Запорожском направлении. 

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Министр обороны Рустем Умеров выразил соболезнования семьям погибших воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

"Будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии", – написал министр.

Он подчеркнул, что долг государства – "приложить все усилия, чтобы защитить наших людей и дать все честные ответы родным и близким погибших воинов". 

Стратком ВСУ сообщил, что 3 ноября на Запорожском направлении оккупанты нанесли удары по 26 населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах, в частности, ударили ракетой Искандер-М по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, "в результате чего погибли военнослужащие, ранения различной степени тяжести получили и местные жители".

"В настоящее время идет выяснение обстоятельств. ВСУ соболезнуют каждой семье, чьих родных забрала российская агрессия", – сказано в сообщении.

Сегодня появилась информация, что 3 ноября в Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время торжественного построения личного состава 128-й Закарпатской бригады в селе Заречное, что привело к гибели и ранениям, по неофициальным данным, десятков военнослужащих.

По сообщению нескольких военных в соцсетях, к трагедии привело якобы то, что один из старших офицеров решил провести торжественное награждение прямо в прифронтовом селе.  

Сергей Бережной
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