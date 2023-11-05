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"Можна було уникнути". Зеленський відреагував на загибель військових під час шикування: відео видео

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05.11.2023, 18:19
Відео: Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 5 листопада відреагував на загибель військовослужбовців 128 гірсько-штурмової бригади під час шикування в одному з прифронтових населених пунктів Запорізькій області.

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"Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів! Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що за фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження, триває відповідне розслідування.
"Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку. Зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними", – сказав президент.
  • Вчора з'явилася інформація, що 3 листопада у Запорізькій області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128 бригади у селі Зарічне, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.
  • Умєров доручив Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії.
  • Закарпатська область оголосила триденну жалобу.
Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийвійна128 бригада
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