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На Закарпатті оголосили триденну жалобу через гибель військових 128 бригади

Этот материал также доступен на русском
05.11.2023, 10:07
На Закарпатті оголосили триденну жалобу через гибель військових 128 бригади - Фото
Фото: 128 бригада

Закарпатська область оголосила триденну жалобу через гибель військових 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Про це повідомив голова обладміністрації Віктор Микита.

"У районі виконання бойових завдань трагічно загинули наші побратими, воїни 128 ОГШБр, які ціною власного життя захищали незалежність України від окупантів.️ 6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу", – написав він у Facebook.

Про обставини загибелі військових та їхню кількість офіційно не повідомляється, але масштаби трагедії були такими, що на неї особисто відреагував міністр оборони Рустем Умєров.

"Буде з'ясовано всі обставини події. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії", – йдеться у Facebook міністра.

За неофіційною інформацією, російська армія завдала ракетного удару по розташуванню військової частини в одному з прифронтових сіл Запорізької області, коли там відбувалося шикування з нагоди Дня артилерії та ракетних військ 3 листопада.

Андрій Водяний
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війнаЗакарпатська область128 бригадажалоба
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