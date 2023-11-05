На Закарпатті оголосили триденну жалобу через гибель військових 128 бригади

Закарпатська область оголосила триденну жалобу через гибель військових 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Про це повідомив голова обладміністрації Віктор Микита.

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"У районі виконання бойових завдань трагічно загинули наші побратими, воїни 128 ОГШБр, які ціною власного життя захищали незалежність України від окупантів.️ 6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу", – написав він у Facebook.

Про обставини загибелі військових та їхню кількість офіційно не повідомляється, але масштаби трагедії були такими, що на неї особисто відреагував міністр оборони Рустем Умєров.

"Буде з'ясовано всі обставини події. Доручаю Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії", – йдеться у Facebook міністра.

За неофіційною інформацією, російська армія завдала ракетного удару по розташуванню військової частини в одному з прифронтових сіл Запорізької області, коли там відбувалося шикування з нагоди Дня артилерії та ракетних військ 3 листопада.

5 жовтня 2023 року окупанти завдали удару по кафе-магазину в селі Гроза, де були поминки загиблого військовослужбовця, внаслідок чого загинули 53 особи, шестеро поранено.

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