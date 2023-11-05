UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Закарпатье объявили трехдневный траур из-за гибели военных 128 бригады

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2023, 10:07
На Закарпатье объявили трехдневный траур из-за гибели военных 128 бригады - Фото
Фото: 128 бригада

Закарпатская область объявила трехдневный траур из-за гибели военных 128 отдельной горно-штурмовой бригады. Об этом сообщил глава обладминистрации Виктор Микита.

"В районе выполнения боевых задач трагически погибли наши побратимы, воины 128 ОГШБр, которые ценой собственной жизни защищали независимость Украины от оккупантов. 6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур", — написал он в Facebook.

Об обстоятельствах гибели военных и их количестве официально не сообщается, но масштабы трагедии были такими, что на нее лично отреагировал министр обороны Рустем Умеров.

"Будут выяснены все обстоятельства происшествия. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии", — говорится в Facebook министра.

По неофициальной информации, российская армия нанесла ракетный удар по расположению воинской части в одном из прифронтовых сел Запорожской области, когда там происходило построение по случаю Дня артиллерии и ракетных войск 3 ноября.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войназакарпатская областьтраур128 бригада
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 