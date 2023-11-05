На Закарпатье объявили трехдневный траур из-за гибели военных 128 бригады

Закарпатская область объявила трехдневный траур из-за гибели военных 128 отдельной горно-штурмовой бригады. Об этом сообщил глава обладминистрации Виктор Микита.

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"В районе выполнения боевых задач трагически погибли наши побратимы, воины 128 ОГШБр, которые ценой собственной жизни защищали независимость Украины от оккупантов. 6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур", — написал он в Facebook.

Об обстоятельствах гибели военных и их количестве официально не сообщается, но масштабы трагедии были такими, что на нее лично отреагировал министр обороны Рустем Умеров.

"Будут выяснены все обстоятельства происшествия. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии", — говорится в Facebook министра.

По неофициальной информации, российская армия нанесла ракетный удар по расположению воинской части в одном из прифронтовых сел Запорожской области, когда там происходило построение по случаю Дня артиллерии и ракетных войск 3 ноября.

5 октября 2023 года оккупанты нанесли удар по кафе-магазину в селе Гроза, где были поминки погибшего военнослужащего, в результате чего погибли 53 человека, шестеро ранены.

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