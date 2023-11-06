Гибель воинов 128 бригады: командир отстранен, все расследуется поминутно – Зеленский

Командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады отстранен от должности на время проведения расследования гибели 19 бойцов из-за ракетного удара россиян по личному составу во время торжественного построения. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Президент сообщил, что сегодня состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором первым вопросом была трагедия с воинами 128 бригады.

Докладывали военные, министр обороны Рустем Умеров, руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк, главный инспектор Минобороны Игорь Воронченко, сообщил Зеленский.

"Конкретика: что уже удалось выяснить по обстоятельствам трагедии, чьи приказы создали условия, что трагедия произошла <…> Командир бригады отстранен на время следствия. Вся ситуация разбирается поминутно", – заверил президент.

Он пообещал, что будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей в районе доступа вражеской аэроразведки, и что не будет "никакого избежания ответственности".

Командир 128 бригады – Дмитрий Лысюк. hromadske, ссылаясь на собеседников в бригаде, утверждает, что он якобы опоздал на мероприятие и прибыл на построение через две минуты после удара россиян.

3 ноября 2023 года в Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128 бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих.

Глава МО Умеров поручил провести расследование причин трагедии. Закарпатская область объявила трехдневный траур.

Сегодня в 128-й бригаде официально подтвердили гибель 19 военнослужащих. Отметили, что россияне били "Искандером".

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