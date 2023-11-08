Загибель бійців 128 бригади. Міноборони розслідує дії посадовців, які організували шикування
Міністерство оборони проводить службове розслідування щодо дій військових посадовців, які організували нагородження бійців 128 бригади у Запорізькій області. Про це в ефірі національного телемарафону заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.
"Міноборони проводить службове розслідування щодо дій військових посадовців, які організували такий захід поблизу лінії фронту. Такого не повинно повторитися, а це означає, що люди, причетні до того, чого можна було уникнути, мають понести відповідальність", – сказала вона.
Сап'ян додала, що розслідування даної трагедії – "дуже складне", і над ним "цілодобово працюють ДБР, СБУ, Нацполіція разом з Офісом генпрокурора".
В день, коли 128 ОГШБр офіційно підтвердила загибель 19 своїх бійців, журналісти hromadske з'ясували, що командир бригади Дмитро Лисюк, по-перше, запізнився на церемонію нагородження особового складу, по-друге, прибув на шикування через дві хвилини після ракетного удару.
Радіо Свобода спілкувалася з очевидцями трагедії. Читайте, що вони розповіли.
- 3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128 бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.
- Військкор Юрій Бутусов повідомив про 28 загиблих та понад 50 поранених, не уточнюючи, звідки ці дані.
- Глава МО Умєров доручив провести розслідування причин трагедії.
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