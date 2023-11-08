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Загибель бійців 128 бригади. Міноборони розслідує дії посадовців, які організували шикування

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 14:35
Загибель бійців 128 бригади. Міноборони розслідує дії посадовців, які організували шикування - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони проводить службове розслідування щодо дій військових посадовців, які організували нагородження бійців 128 бригади у Запорізькій області. Про це в ефірі національного телемарафону заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

"Міноборони проводить службове розслідування щодо дій військових посадовців, які організували такий захід поблизу лінії фронту. Такого не повинно повторитися, а це означає, що люди, причетні до того, чого можна було уникнути, мають понести відповідальність", – сказала вона.

Сап'ян додала, що розслідування даної трагедії – "дуже складне", і над ним "цілодобово працюють ДБР, СБУ, Нацполіція разом з Офісом генпрокурора".

В день, коли 128 ОГШБр офіційно підтвердила загибель 19 своїх бійців, журналісти hromadske з'ясували, що командир бригади Дмитро Лисюк, по-перше, запізнився на церемонію нагородження особового складу, по-друге, прибув на шикування через дві хвилини після ракетного удару.

Радіо Свобода спілкувалася з очевидцями трагедії. Читайте, що вони розповіли.

  • 3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128 бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.
  • Військкор Юрій Бутусов повідомив про 28 загиблих та понад 50 поранених, не уточнюючи, звідки ці дані.
  • Глава МО Умєров доручив провести розслідування причин трагедії. 

Читайте також: "Можна було уникнути". Зеленський відреагував на загибель військових під час шикування

Мілана Головань
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війнарозслідування128 бригадаТетяна Сап'ян
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