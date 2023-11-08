Загибель бійців 128 бригади. Міноборони розслідує дії посадовців, які організували шикування

Міністерство оборони проводить службове розслідування щодо дій військових посадовців, які організували нагородження бійців 128 бригади у Запорізькій області. Про це в ефірі національного телемарафону заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

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"Міноборони проводить службове розслідування щодо дій військових посадовців, які організували такий захід поблизу лінії фронту. Такого не повинно повторитися, а це означає, що люди, причетні до того, чого можна було уникнути, мають понести відповідальність", – сказала вона.

Сап'ян додала, що розслідування даної трагедії – "дуже складне", і над ним "цілодобово працюють ДБР, СБУ, Нацполіція разом з Офісом генпрокурора".

В день, коли 128 ОГШБр офіційно підтвердила загибель 19 своїх бійців, журналісти hromadske з'ясували, що командир бригади Дмитро Лисюк, по-перше, запізнився на церемонію нагородження особового складу, по-друге, прибув на шикування через дві хвилини після ракетного удару.

Радіо Свобода спілкувалася з очевидцями трагедії. Читайте, що вони розповіли.

3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128 бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.

Військкор Юрій Бутусов повідомив про 28 загиблих та понад 50 поранених, не уточнюючи, звідки ці дані.

Глава МО Умєров доручив провести розслідування причин трагедії.

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