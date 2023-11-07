Очевидці удару "Іскандером" по 128 бригаді: Всі, хто був на відкритій місцевості, загинули

Жителі селища Зарічне Запорізької області розповіли журналістам Радіо Свобода про перші хвилини після російської атаки, внаслідок якої загинули бійці 128 окремої гірсько-штурмової бригади. За їхніми словами, всі, хто був на відкритій місцевості, загинули.

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Депутат місцевої селищної ради Олександр Панченко заявив, що сила удару "була дуже страшна".

"Всі, хто були на вулиці, на відкритій місцевості – всі загинули. Ви самі знаєте цю історію, скільки хлопців було. Сила удару була дуже страшна. Бо був осколково-уламковий заряд великої потужності. Навіть до мене у квартиру прилетів осколок, пробив вікно, залетів у квартиру. Якби хто стояв, могло б убити", – розповів він про загиблих військових, додавши, що бачив багато трупів.

Панченко розповів, що в його родині постраждало четверо: його дружина, її сестра та батьки, у всіх поранення різного ступеню тяжкості. Чоловік заявив, що приліт стався біля будинку батьків його дружини.

Ще одна жителька Зарічного, яка говорила на умовах анонімності, заявила, що на вулиці, куди стався приліт "Іскандера", всіх поранено.

За її словами, розліт уламків "був дуже великий".

"Одну з постраждалих уламок травмував на великій відстані від місця прильоту", – згадала жінка.

Вона розповіла, що поруч з місцем атаки розташовані два чотириповерхові будинки. Там вилетіло скло у квартирах, люди отримали різані рани. В однієї жінки була різана рана голови.

Всі, хто в момент атаки перебували на відкритій місцевості, отримати осколкові поранення, додала жителька.

3 листопада 2023 року в Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128 бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.

Глава МО Умєров доручив провести розслідування причин трагедії. Закарпатська область оголосила триденну жалобу.

6 листопада у 128 бригаді офіційно підтвердили загибель 19 військовослужбовців. Зазначили, що росіяни били "Іскандером".

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