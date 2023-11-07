Очевидцы удара "Искандером" по 128 бригаде: Все, кто был на открытой местности, погибли

Жители поселка Заречное Запорожской области, во время российского ракетного удара по которому погибли бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, рассказали журналистам Радио Свободы о первых минутах после атаки. По их словам, все находившиеся на открытой местности погибли.

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Депутат местного поселкового совета Александр Панченко заявил, что сила удара "была очень страшной".

"Все, кто были на улице, на открытой местности – все погибли. Вы сами знаете эту историю, сколько ребят было. Сила удара была очень страшна. Потому что был осколочно-обломочный заряд большой мощности. Даже ко мне в квартиру прилетел осколок, пробил окно, залетел в квартиру. Если бы кто стоял, могло бы убить", – рассказал он о погибших военных, добавив, что видел много трупов.

Панченко рассказал, что в его семье пострадали четверо: его жена, ее сестра и родители, у всех ранения разной степени тяжести. Мужчина заявил, что прилет был у дома родителей его жены.

Еще одна жительница Заречного, говорившая на условиях анонимности, заявила, что на улице, куда произошел прилет "Искандера", все ранены.

По ее словам, разлет обломков "был очень большим".

"Одну из пострадавших обломок травмировал на большом расстоянии от места прилета", – вспомнила женщина.

Она рассказала, что рядом с местом атаки расположены два четырехэтажных дома. Там вылетело стекло в квартирах, люди получили резаные раны. У одной женщины была резаная рана головы.

Все, кто в момент атаки находились на открытой местности, получили осколочные ранения, добавила жительница.

3 ноября 2023 года в Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128 бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих.

Глава МО Умеров поручил провести расследование причин трагедии. Закарпатская область объявила трехдневный траур.

6 ноября в 128-й бригаде официально подтвердили гибель 19 военнослужащих. Отмечали, что россияне избивали "Искандером".

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