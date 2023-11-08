Гибель бойцов 128 бригады. МО расследует действия чиновников, организовавших построение

Министерство обороны проводит служебное расследование действий военных чиновников, организовавших награждение бойцов 128 бригады в Запорожской области. Об этом в эфире национального телемарафона заявила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

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"Минобороны проводит служебное расследование действий военных чиновников, организовавших такое мероприятие вблизи линии фронта. Такого не должно повториться, а это значит, что люди, причастные к тому, чего можно было избежать, должны понести ответственность", – сказала она.

Сапьян добавила, что расследование данной трагедии – "очень сложное", и над ним "круглосуточно работают ДБР, СБУ, Нацполиция вместе с Офисом генпрокурора".

В день, когда 128 ОГШБр официально подтвердили гибель 19 своих бойцов, журналисты hromadske выяснили, что командир бригады Дмитрий Лысюк, во-первых, опоздал на церемонию награждения личного состава, во-вторых, прибыл на построение через две минуты после ракетного удара.

Радио Свобода общалась с очевидцами трагедии. Читайте, что они рассказали.

3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области кафиры нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128 бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих.

Военнослужащий Юрий Бутусов сообщил о 28 погибших и более 50 раненых, не уточняя, откуда эти данные.

Глава МО Умеров поручил провести расследование причин трагедии.

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