ВСУ подтвердили успешный удар по 810-й бригаде РФ во время "праздника"

Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило удар по российским захватчикам из 810-й отдельной бригады морской пехоты. Событие произошло 19 ноября, ранее о нем сообщили украинский военный Роберт "Мадяр" Бровди и ресурсы оккупантов.

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"Недавно Силы обороны Украины успешно нанесли огненное поражение по скоплению российских оккупантов из состава 810-й бригады морской пехоты", – говорится в сообщении.

Как заявили россияне, в момент удара захватчики собрались для празднования так называемого Дня российского артиллериста.

Силы обороны оперативно определили место проведения праздничных мероприятий оккупантов и "горячо поздравили их", пишет СтратКом.

Пропагандисты РФ утверждают, что точным ударом были уничтожены одновременно несколько десятков оккупантов, около сотни получили тяжелые ранения, заключает ведомство.

21 ноября командир подразделения аэроразведки "Птахи Мадяра" при 59-й бригаде ВСУ сообщил, что украинские защитники ударили по 810-й бригаде морской пехоты РФ на оккупированной Донбассе.

Военный отметил, что это – возмездие за российский ракетный удар по 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. По его данным, от атаки Сил обороны было ликвидировано 25 россиян, еще более 100 ранены.

Оккупанты заявляют, что удар произошел по концертному залу возле оккупированного с 2014 года села Кумачево Старобешевского района, в 30 км от Донецка.

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