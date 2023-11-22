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ВСУ подтвердили успешный удар по 810-й бригаде РФ во время "праздника"

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 15:04
ВСУ подтвердили успешный удар по 810-й бригаде РФ во время
Российские захватчики из 810-й бригады (Фото: ресурс оккупантов)

Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило удар по российским захватчикам из 810-й отдельной бригады морской пехоты. Событие произошло 19 ноября, ранее о нем сообщили украинский военный Роберт "Мадяр" Бровди и ресурсы оккупантов.

"Недавно Силы обороны Украины успешно нанесли огненное поражение по скоплению российских оккупантов из состава 810-й бригады морской пехоты", – говорится в сообщении.

Как заявили россияне, в момент удара захватчики собрались для празднования так называемого Дня российского артиллериста.

Силы обороны оперативно определили место проведения праздничных мероприятий оккупантов и "горячо поздравили их", пишет СтратКом.

Пропагандисты РФ утверждают, что точным ударом были уничтожены одновременно несколько десятков оккупантов, около сотни получили тяжелые ранения, заключает ведомство.

  • 21 ноября командир подразделения аэроразведки "Птахи Мадяра" при 59-й бригаде ВСУ сообщил, что украинские защитники ударили по 810-й бригаде морской пехоты РФ на оккупированной Донбассе.
  • Военный отметил, что это – возмездие за российский ракетный удар по 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ. По его данным, от атаки Сил обороны было ликвидировано 25 россиян, еще более 100 ранены.
  • Оккупанты заявляют, что удар произошел по концертному залу возле оккупированного с 2014 года села Кумачево Старобешевского района, в 30 км от Донецка.

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Артём Джерипа
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