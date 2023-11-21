Відплата за 128 ОГШБр. ЗСУ вдарили по нагородженню 810 бригади РФ на Донеччині – відео

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Командир підрозділу аеророзвідки "Птахи Мадяра" при 59 бригаді ЗСУ Роберт Бровді заявив, що Сили оборони вдарили по 810 окремій бригаді морської піхоти РФ на окупованій Донеччині. "Мадяр" зазначив, що це – відплата за російський ракетний удар по 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ.

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За словами командира аеророзвідки, українські військові завдали удару 19 листопада – у день, коли окупанти святкували День ракетних військ і артилерії.

"810-та, відчуваєте біль, ми точно знаємо. За наших хлопців. За Закарпатську окрему гірсько-штурмову. Уважно стежте за некрологами, особливо у пабліках з окупованого Криму. Та навколо головного госпіталю імені Бурденка", – написав "Мадяр".

Військовий розповів, що ЗСУ атакували росіян на узліссі, яке, на їхню думку, було ретельно підготовлене та замасковане для проведення заходу. За його словами, командування окупантів запізнювалося на декілька годин, але українські військові зачекали на його прибуття.

Внаслідок успішної атаки Сил оборони було ліквідовано 25 росіян, ще понад 100 – поранено, каже "Мадяр".

Ввечері 21 листопада російські пропагандистські ресурси та Telegram-канали підтвердили факт удару по 810 бригаді ЗС РФ. За їхніми словами, це відбулося у концертному залі біля окупованого з 2014 року села Кумачове Старобешівського району, що за 30 км від Донецька.

Росіяни також повідомили, що разом з загарбниками було ліквідовано російську співачку Поліну Меньших, яка приїхала, щоб виступити перед окупантами.

Пропагандисти опублікували фото, як стверджується, з місця влучання.

Пізніше українські Telegram-канали поширили відео, стверджуючи, що на ньому момент влучання по ДК з окупантами. LIGA.net не може верифікувати ролик, проте інтер'єр нагадує той, що на фото вище.

3 листопада 2023 року в Зарічному Запорізької області окупанти завдали ракетного удару під час шикування особового складу 128-ї бригади, що призвело до загибелі та поранення військовослужбовців.

Умєров доручив провести розслідування причин трагедії. Міноборони проводить службове розслідування щодо дій військових посадовців, які організували нагородження бійців. Командира бригади відсторонили від посади на час проведення розслідування.

У 128-й бригаді офіційно підтвердили загибель 19 військовослужбовців. Зазначили, що росіяни били "Іскандером".

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