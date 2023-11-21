Расплата за 128 ОГШБр. ВСУ ударили по награждению 810 бригады РФ под Донецком – фото

Командир подразделения аэроразведки "Птицы Мадяра" при 59 бригаде ВСУ Роберт Бровди заявил, что Силы обороны нанесли удар по 810 отдельной бригаде морской пехоты РФ на оккупированной территории Донецкой области. "Мадяр" отметил, что это – возмездие за российский ракетный удар по 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.

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По словам командира аэроразведки, украинские военные нанесли удар 19 ноября – в день, когда оккупанты праздновали День ракетных войск и артиллерии.

"810-я, чувствуете боль, мы точно знаем. За наших ребят. За Закарпатскую отдельную горно-штурмовую. Внимательно следите за некрологами, особенно в пабликах из оккупированного Крыма. И вокруг главного госпиталя имени Бурденко", – написал "Мадяр".

Военный рассказал, что ВСУ атаковали россиян на опушке леса, которая, по их мнению, была тщательно подготовлена и замаскирована для проведения мероприятия. По его словам, командование оккупантов опаздывало на несколько часов, но украинские военные подождали его прибытия.

В результате успешной атаки Сил обороны было ликвидировано 25 россиян, еще более 100 – ранены, говорит "Мадьяр".

Вечером 21 ноября российские пропагандистские ресурсы и Telegram-каналы подтвердили факт удара по 810 бригаде ВС РФ. По их словам, это произошло в концертном зале возле оккупированного с 2014 года поселка Старобешево, что в 30 км от Донецка.

Россияне также сообщили, что вместе с захватчиками была ликвидирована российская певица Полина Меньших, которая приехала, чтобы выступить перед оккупантами.

Пропагандисты опубликовали фото, как утверждается, с места попадания.

3 ноября 2023 года в Заречном Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар во время построения личного состава 128-й бригады, что привело к гибели и ранению военнослужащих.

Умеров поручил провести расследование причин трагедии. Минобороны проводит служебное расследование действий военных чиновников, организовавших награждение бойцов. Командир бригады был отстранен от должности на время проведения расследования.

В 128 бригаде официально подтвердили гибель 19 военнослужащих. Отмечали, что россияне били "Искандером".

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