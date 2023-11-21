Битва за Авдіївку. Бійці ЗСУ розповіли WSJ про "зомбі-тактику" Росії, яка дає результати

У районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, який поспілкувався з українськими воїнами на передовій.

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Видання пише, що після провалу перших атак на Авдіївку у жовтні та втрат великої кількості бронетехніки росіяни змінили тактику, посилаючи вперед хвилі невеликих груп піхоти.

Журналісти вважають, що Росія може дозволити собі втрачати тисячі людей заради невеликої вигоди.

"Ми все ще мотивовані, але ми виснажені. Російська піхота взяла терикон, повзаючи по тілах своїх товаришів, поки в нас не закінчився боєкомплект", — сказав солдат 110 бригади Олександр Сергійчиков.

Солдат 47 бригади Богдан Лисенко, який керує автоматичною гарматою на бойовій машині піхоти Bradley, заявив, що росіяни "приходять як зомбі" та носять налобні ліхтарі, які є "знахідкою для будь-якого кулеметника".

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"Вони не дурні. Це стратегія. Вони шукають слабкі місця, а потім йдуть туди. У нас недостатньо боєприпасів, а у них достатньо людей", — сказав старший солдат Михайло Коцюрба, командир Bradley в одній роті з Лисенком.

WSJ також поспілкувався з полоненим піхотинцем 114 гвардійської мотострілецької бригади РФ Андрієм Бедняєвим, який заявив, що російські командири ставляться до своїх підлеглих, "як до відходів".

"Нашим командирам, незважаючи на обставини, дано наказ зайняти позиції, які неможливо утримати. Тому в нас такі втрати серед рядових", — сказав окупант.

Раніше спікер Збройних Сил України Олександр Штупун заявив, що під Авдіївкою російський генералітет використовує тактику "візьми позицію чи помри", командування ворога намагається поповнювати втрати.

10 листопада головнокомандувач ЗСУ назвав кількість втрат Росії за місяць її штурмів Авдіївки: ліквідовано близько 10 000 російських окупантів, знищено понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25.

14 листопада Сили оборони знищили ще один літак-штурмовик Су-25 російських загарбників на Авдіївському напрямку.

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