RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Під Авдіївкою Сили оборони знищили літак Су-25 росіян – вже восьмий із початку штурмів

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 20:50
Під Авдіївкою Сили оборони знищили літак Су-25 росіян – вже восьмий із початку штурмів - Фото
Штурмовик Су-25 (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Сьогодні, 14 листопада, Сили оборони знищили ще один літак-штурмовик Су-25 російських загарбників на Авдіївському напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун у коментарі Українській правді.

Військовий не уточнює зброю, якою було уражено літак окупантів.

Штупун додав, що це вже восьмий Су-25 росіян, знищений українськими захисниками на Авдіївському напрямку з початку активізації штурмових дій РФ, тобто з 10 жовтня.

ДОВІДКА. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.
  • 10 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони вперше за майже три з половиною місяці збили російський штурмовик Су-25.
  • 13 жовтня Генштаб заявив про знищення ще одного російського винищувача Су-25.
  • 20 жовтня з'явилося відео знищення днем раніше російського штурмовика Су-25 у районі Авдіївки.
  • 29 жовтня під Авдіївкою прикордонники влучили ракетою з ПЗРК у російський військовий літак.
  • 30 жовтня у районі Авдіївки українські воїни збили черговий російський штурмовик Су-25 – це шостий знищений літак із 10 жовтня.
  • 2 листопада Сили оборони знищили ще один Су-25 – вже сьомий. 

Читайте також: ЗСУ: Авдіївку бомбардують вертольоти Ка-52 та Мі-8, а також штурмовики Су-25. Посилили активність

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаСу-25Олександр Штупунштурмовиклітакавдіївкаштурми

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 