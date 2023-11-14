Під Авдіївкою Сили оборони знищили літак Су-25 росіян – вже восьмий із початку штурмів

Сьогодні, 14 листопада, Сили оборони знищили ще один літак-штурмовик Су-25 російських загарбників на Авдіївському напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун у коментарі Українській правді.

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Військовий не уточнює зброю, якою було уражено літак окупантів.

Штупун додав, що це вже восьмий Су-25 росіян, знищений українськими захисниками на Авдіївському напрямку з початку активізації штурмових дій РФ, тобто з 10 жовтня.

ДОВІДКА. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.

10 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони вперше за майже три з половиною місяці збили російський штурмовик Су-25.

13 жовтня Генштаб заявив про знищення ще одного російського винищувача Су-25.

20 жовтня з'явилося відео знищення днем раніше російського штурмовика Су-25 у районі Авдіївки.

29 жовтня під Авдіївкою прикордонники влучили ракетою з ПЗРК у російський військовий літак.

30 жовтня у районі Авдіївки українські воїни збили черговий російський штурмовик Су-25 – це шостий знищений літак із 10 жовтня.

2 листопада Сили оборони знищили ще один Су-25 – вже сьомий.

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