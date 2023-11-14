UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Под Авдеевкой Силы обороны уничтожили самолет Су-25 россиян – уже восьмой с начала штурмов

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 20:50
Под Авдеевкой Силы обороны уничтожили самолет Су-25 россиян – уже восьмой с начала штурмов - Фото
Штурмовик Су-25 (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Сегодня, 14 ноября, Силы обороны уничтожили еще один самолет-штурмовик Су-25 российских захватчиков на Авдеевском направлении. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в комментарии Украинской правде.

Военный не уточняет оружие, которым был поражен самолет оккупантов.

Штупун добавил, что это уже восьмой Су-25 россиян, уничтоженный украинскими защитниками на Авдеевском направлении с начала активизации штурмовых действий РФ, то есть с 10 октября.

СПРАВКА. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.
  • 10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский штурмовик Су-25.
  • 13 октября Генштаб заявил об уничтожении еще одного российского истребителя Су-25.
  • 20 октября появилось видео уничтожения днем ранее российского штурмовика Су-25 в районе Авдеевки.
  • 29 октября под Авдеевкой пограничники попали ракетой из ПЗРК в российский военный самолет.
  • 30 октября в районе Авдеевки украинские воины сбили очередной российский штурмовик Су-25 – шестой уничтоженный самолет с 10 октября.
  • 2 ноября Силы обороны уничтожили еще один Су-25 – уже седьмой.

Читайте также: ВСУ: Авдеевку бомбят вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25. Усилили активность

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасу-25Александр Штупунштурмовиклітакавдіївкаштурмы

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 