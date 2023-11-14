Под Авдеевкой Силы обороны уничтожили самолет Су-25 россиян – уже восьмой с начала штурмов

Сегодня, 14 ноября, Силы обороны уничтожили еще один самолет-штурмовик Су-25 российских захватчиков на Авдеевском направлении. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в комментарии Украинской правде.

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Военный не уточняет оружие, которым был поражен самолет оккупантов.

Штупун добавил, что это уже восьмой Су-25 россиян, уничтоженный украинскими защитниками на Авдеевском направлении с начала активизации штурмовых действий РФ, то есть с 10 октября.

СПРАВКА. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.

10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский штурмовик Су-25.

13 октября Генштаб заявил об уничтожении еще одного российского истребителя Су-25.

20 октября появилось видео уничтожения днем ранее российского штурмовика Су-25 в районе Авдеевки.

29 октября под Авдеевкой пограничники попали ракетой из ПЗРК в российский военный самолет.

30 октября в районе Авдеевки украинские воины сбили очередной российский штурмовик Су-25 – шестой уничтоженный самолет с 10 октября.

2 ноября Силы обороны уничтожили еще один Су-25 – уже седьмой.

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