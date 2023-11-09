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ЗСУ: Авдіївку бомбардують вертольоти Ка-52 та Мі-8, а також штурмовики Су-25. Посилили активність

Этот материал также доступен на русском
09.11.2023, 12:51
ЗСУ: Авдіївку бомбардують вертольоти Ка-52 та Мі-8, а також штурмовики Су-25. Посилили активність - Фото
Вертоліт Ка-52 (Фото: ресурс окупантів)

У районі Авдіївки та Мар'їнки російські окупанти посилили активність армійської та штурмової авіації. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

За його словами, росіяни спрямовують більше авіації на Авдіївку та Мар'їнку — переважно застосовують гелікоптери Ка-52 та Мі-8, а також штурмовики Су-25.
Ворог продовжує спроби оточити Авдіївку, активно застосовує FPV-дрони та дрони зі скиданням боєприпасів.
"Українські воїни тримають оборону. Для штурмів росіяни кидають групи піхоти. Ворог зараз накопичує резерви, але продовжує йти вперед піхотою по 10-15 людей", — сказав Штупун.

Бои за Авдеевку (Карта: Military Land)
  • Генштаб: "Жорстокі бої навколо Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, на півдні Росія не наступала".
  • Бойовий нардеп Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, вони не зможуть розвивати успіх далі.
  • Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.

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Дмитро Гриниченко
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війнаМі-8ДонбасСу-25авдіївкаМар'їнканаступка-52Олександр Штупун

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