ЗСУ: Авдіївку бомбардують вертольоти Ка-52 та Мі-8, а також штурмовики Су-25. Посилили активність

У районі Авдіївки та Мар'їнки російські окупанти посилили активність армійської та штурмової авіації. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, росіяни спрямовують більше авіації на Авдіївку та Мар'їнку — переважно застосовують гелікоптери Ка-52 та Мі-8, а також штурмовики Су-25.

Ворог продовжує спроби оточити Авдіївку, активно застосовує FPV-дрони та дрони зі скиданням боєприпасів.

"Українські воїни тримають оборону. Для штурмів росіяни кидають групи піхоти. Ворог зараз накопичує резерви, але продовжує йти вперед піхотою по 10-15 людей", — сказав Штупун.





Генштаб: "Жорстокі бої навколо Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, на півдні Росія не наступала".

Бойовий нардеп Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, вони не зможуть розвивати успіх далі.

Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.

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