ЗСУ: Авдіївку бомбардують вертольоти Ка-52 та Мі-8, а також штурмовики Су-25. Посилили активність
09.11.2023, 12:51
Вертоліт Ка-52 (Фото: ресурс окупантів)
У районі Авдіївки та Мар'їнки російські окупанти посилили активність армійської та штурмової авіації. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.
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За його словами, росіяни спрямовують більше авіації на Авдіївку та Мар'їнку — переважно застосовують гелікоптери Ка-52 та Мі-8, а також штурмовики Су-25.
Ворог продовжує спроби оточити Авдіївку, активно застосовує FPV-дрони та дрони зі скиданням боєприпасів.
"Українські воїни тримають оборону. Для штурмів росіяни кидають групи піхоти. Ворог зараз накопичує резерви, але продовжує йти вперед піхотою по 10-15 людей", — сказав Штупун.
- Генштаб: "Жорстокі бої навколо Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, на півдні Росія не наступала".
- Бойовий нардеп Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, вони не зможуть розвивати успіх далі.
- Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.
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