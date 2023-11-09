ВСУ: Авдеевку бомбят вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25. Усилили активность
09.11.2023, 12:51
Вертолет Ка-52 (Фото: ресурс оккупантов)
В районе Авдеевки и Марьинки российские оккупанты усилили активность армейской и штурмовой авиации. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.
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По его словам, россияне направляют больше авиации на Авдеевку и Марьинку — в основном применяют вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25.
Враг продолжает попытки окружить Авдеевку, активно применяет FPV-дроны и дроны со сбросами боеприпасов.
"Украинские воины держат оборону. Для штурмов россияне бросают группы пехоты. Враг сейчас накапливает резервы, но продолжает идти вперед пехотой по 10-15 человек", — сказал Штупун.
- Генштаб: "Жестокие бои вокруг Бахмута, Авдеевки и Марьинки, на юге Россия не наступала".
- Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развивать успех дальше.
- Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.
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