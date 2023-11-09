ВСУ: Авдеевку бомбят вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25. Усилили активность

В районе Авдеевки и Марьинки российские оккупанты усилили активность армейской и штурмовой авиации. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, россияне направляют больше авиации на Авдеевку и Марьинку — в основном применяют вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25.

Враг продолжает попытки окружить Авдеевку, активно применяет FPV-дроны и дроны со сбросами боеприпасов.

"Украинские воины держат оборону. Для штурмов россияне бросают группы пехоты. Враг сейчас накапливает резервы, но продолжает идти вперед пехотой по 10-15 человек", — сказал Штупун.





Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.