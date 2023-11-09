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ВСУ: Авдеевку бомбят вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25. Усилили активность

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 12:51
ВСУ: Авдеевку бомбят вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25. Усилили активность - Фото
Вертолет Ка-52 (Фото: ресурс оккупантов)

В районе Авдеевки и Марьинки российские оккупанты усилили активность армейской и штурмовой авиации. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне направляют больше авиации на Авдеевку и Марьинку — в основном применяют вертолеты Ка-52 и Ми-8, а также штурмовики Су-25.
Враг продолжает попытки окружить Авдеевку, активно применяет FPV-дроны и дроны со сбросами боеприпасов.
"Украинские воины держат оборону. Для штурмов россияне бросают группы пехоты. Враг сейчас накапливает резервы, но продолжает идти вперед пехотой по 10-15 человек", — сказал Штупун.

Бои за Авдеевку (Карта: Military Land)
  • Генштаб: "Жестокие бои вокруг Бахмута, Авдеевки и Марьинки, на юге Россия не наступала".
  • Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развивать успех дальше.
  • Военные прогнозируют, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.

Смотрите также: Авдеевка. Спецназ противодействует выдвижению россиян с позиций, стало больше БПЛА — НГУ 

Дмитрий Гриниченко
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