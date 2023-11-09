Генштаб: Жестокие бои вокруг Бахмута, Авдеевки и Марьинки, на юге Россия не наступала

За прошедшие сутки русские оккупанты наступали в районе Бахмута, там велись ожесточенные бои; на юге Россия не наступала, Силы обороны продолжают истощать врага вдоль всей линии фронта. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Военные сообщили, что за сутки произошло 78 боевых столкновений, из них 30 – вокруг Бахмута. В этом направлении россияне наступали в районах Богдановки, Хромового, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

В районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области украинские военные отразили более 10 атак врага.

В районах Марьинки и Новомихайловки оккупанты безуспешно наступали, Силы обороны отразили более 20 атак.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, успеха не имел. Украинские бойцы отразили шесть атак противника.

На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия у Новоегоровки Луганской области, безуспешно.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три – по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Ракетники и артиллеристы поразили восемь артиллерийских средств, три состава боеприпасов, четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, три станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.

Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развивать успех дальше.

Военные прогнозируют, что кафиры накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.

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