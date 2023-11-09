Генштаб: Жестокие бои вокруг Бахмута, Авдеевки и Марьинки, на юге Россия не наступала
За прошедшие сутки русские оккупанты наступали в районе Бахмута, там велись ожесточенные бои; на юге Россия не наступала, Силы обороны продолжают истощать врага вдоль всей линии фронта. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Военные сообщили, что за сутки произошло 78 боевых столкновений, из них 30 – вокруг Бахмута. В этом направлении россияне наступали в районах Богдановки, Хромового, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.
В районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области украинские военные отразили более 10 атак врага.
В районах Марьинки и Новомихайловки оккупанты безуспешно наступали, Силы обороны отразили более 20 атак.
На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, успеха не имел. Украинские бойцы отразили шесть атак противника.
Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три – по зенитно-ракетным комплексам россиян.
Ракетники и артиллеристы поразили восемь артиллерийских средств, три состава боеприпасов, четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, три станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.
- Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развивать успех дальше.
- Военные прогнозируют, что кафиры накапливают силы для новых масштабных атак на Авдеевку.
Смотрите также: Оборона Авдеевки. Разгром бронеколонны россиян, уцелевших засыпали кассетами: видео из дрона
Комментарии