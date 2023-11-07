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Оборона Авдіївки. Розгром бронеколони росіян, десант окупантів засипали "касетами" — відео з дрона видео

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 07:00
Скриншот
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У мережі опубліковано відео однієї з невдалих масштабних атак російських окупантів під Авдіївкою, де загарбники не шкодують техніку та особовий склад в інтенсивних спробах взяти гарнізон захисників у лещата на захід від зруйнованого промислового міста.

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У кадрі з дрона танки та бронетранспортери ЗС РФ із десантом зробили чергову спробу масованим кидком прорватися на позиції Сил оборони.

Колона загарбників, ведучи вогонь на придушення посадки із позиціями ЗСУ, загрузла на мінному полі та була розбита українською артилерією. Декілька машин спробували відступити, але також або підірвалися, або були вражені іншим способом.

Далі десант, який спішився з броні та виліз із БТР, розосередившись навколо підбитої та на ходу техніки, накрили касетними боєприпасами.

Під кінець розгрому бронегрупи окупантів у двох бронетранспортерах спалахує боєкомплект: над полем бою з'являється величезний "феєрверк".

Читайте думку: Утримати Авдіївку – чого всі ніяк не можуть зрозуміти

Ролик виклали воїни 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", які обороняють цей сектор фронту разом із побратимами зі 110-ї ОМБр ім. генерал-хорунжого Марка Безручка, окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького та іншими підрозділами.

Відкрити інтерактивну карту за кліком на картинці:

У "Магурі" зазначили, що росіянам не вдається оточити Авдіївку завдяки діям захисників: "За три тижні активних штурмів росіяни залишилися без сотні танків, 250 одиниць іншої бронетехніки. Також українські військові ліквідували та поранили близько 7000 загарбників".

  • Ось ще одне відео із міста: президентська бригада спалила колону РФ.
  • Бойовий нардеп Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, вони не зможуть розвивати успіх далі.
  • Військові прогнозують, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак на Авдіївку.

Відео LIGA.net про трагедію, яка сталася на початку листопада 2023 року на південному фронті:

Євген Пилипенко
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