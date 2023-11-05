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Авдіївка перетворилась на руїни: свіже відео з міста, яке намагаються оточити окупанти видео

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05.11.2023, 22:48
Відео: tiktok, @sidorov.ua
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Авдіївка Донецької області, яку вже майже протягом місяця намагаються оточити російські окупанти, потерпає від обстрілів – місто фактично перетворюється на руїни. Відео від 5 листопада опублікував в TikTok один із волонтерів.

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На відео – повністю або частково зруйновані будівлі, деякі з них ще в диму від "прильотів".

На іншому відео волонтер показав зруйновану багатоповерхівку, в якій продовжують жити люди. Їм привезли продукти харчування.

У вечірньому зведенні Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку росіяни протягом доби безуспішно штурмували в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне і Первомайське. Українські захисники відбили шість ворожих атак.

  • Бойовий нардеп Роман Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, то не зможуть розвинути успіх далі.
  • Вчора речник 110-ї бригади повідомив, що окупанти накопичують сили для нових масштабних атак з метою оточення Авдіївки.

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Оксана Житнюк
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