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Авдеевка превратилась в руины: свежее видео из города, который пытаются окружить оккупанты видео

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2023, 22:48
Видео: tiktok, @sidorov.ua
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Авдеевка Донецкой области, которую уже почти в течение месяца пытаются окружить российские оккупанты, страдает от обстрелов – город фактически превращается в руины. Видео от 5 ноября опубликовал в TikTok один из волонтеров.

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На видео – полностью или частично разрушенные здания, некоторые из них еще в дыму от "прилетов".

На другом видео волонтер показал разрушенную многоэтажку, в которой продолжают жить люди. Им привезли продукты питания.

В вечерней сводке Генштаб сообщил, что на Авдеевском направлении россияне в течение суток безуспешно штурмовали в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское. Украинские защитники обили шесть вражеских атак.

  • Боевой нардеп Роман Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, не смогут развить успех дальше.
  • Вчера спикер 110-й бригады сообщил, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак с целью окружения Авдеевки.

Читайте также: Эстонская разведка прогнозирует "жаркие" недели в районе Авдеевки и Купянска

Оксана Житнюк
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войнаавдеевка

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