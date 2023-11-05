Авдеевка Донецкой области, которую уже почти в течение месяца пытаются окружить российские оккупанты, страдает от обстрелов – город фактически превращается в руины. Видео от 5 ноября опубликовал в TikTok один из волонтеров.

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На видео – полностью или частично разрушенные здания, некоторые из них еще в дыму от "прилетов".

На другом видео волонтер показал разрушенную многоэтажку, в которой продолжают жить люди. Им привезли продукты питания.

В вечерней сводке Генштаб сообщил, что на Авдеевском направлении россияне в течение суток безуспешно штурмовали в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское. Украинские защитники обили шесть вражеских атак.

Боевой нардеп Роман Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, не смогут развить успех дальше.

Вчера спикер 110-й бригады сообщил, что оккупанты накапливают силы для новых масштабных атак с целью окружения Авдеевки.

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