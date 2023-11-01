Авдіївку штурмуватимуть, доки є резерви, втрата міста нічого не дасть РФ — бойовий нардеп

Народний депутат та полковник спецпризначення Роман Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, то не зможуть розвинути успіх далі. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, окупанти намагатимуться взяти місто, доки мають резерви.

"У них дуже багато техніки, напевно, вони зазнали в ній найбільших втрат в одній операції за час великої війни", — сказав Костенко.

Він відкинув порівняння боїв за Авдіївку з битвою за Бахмут та зазначив, що друге місто росіяни штурмували лобовими атаками, а перше хочуть охопити з флангів, щоб створити умови для оточення.

"Наші командири це бачать, і якщо противник матиме успіх, то доведеться відходити чи кидати нові резерви. Якщо вони візьмуть місто, то наслідки будуть тактичними, розвитку успіху ніякого не буде, далі стоять наші лінії оборони", — заявив нардеп.

Парламентар підкреслив, що стратегічно важливіше для армії РФ було б атакувати у напрямку Лимана, оскільки там у них, на його думку, вигідніше становище.

Командувач Таврійського напрямку 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".

Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови активність окупантів знизилася.

За даними Міністерства оборони, Росія втратила близько 4000 осіб у жовтні під час спроби оточити Авдіївку.

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