RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Авдіївку штурмуватимуть, доки є резерви, втрата міста нічого не дасть РФ — бойовий нардеп

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 11:42
Авдіївку штурмуватимуть, доки є резерви, втрата міста нічого не дасть РФ — бойовий нардеп - Фото
Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Народний депутат та полковник спецпризначення Роман Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, то не зможуть розвинути успіх далі. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, окупанти намагатимуться взяти місто, доки мають резерви.

"У них дуже багато техніки, напевно, вони зазнали в ній найбільших втрат в одній операції за час великої війни", — сказав Костенко.

Він відкинув порівняння боїв за Авдіївку з битвою за Бахмут та зазначив, що друге місто росіяни штурмували лобовими атаками, а перше хочуть охопити з флангів, щоб створити умови для оточення.

"Наші командири це бачать, і якщо противник матиме успіх, то доведеться відходити чи кидати нові резерви. Якщо вони візьмуть місто, то наслідки будуть тактичними, розвитку успіху ніякого не буде, далі стоять наші лінії оборони", — заявив нардеп.

Парламентар підкреслив, що стратегічно важливіше для армії РФ було б атакувати у напрямку Лимана, оскільки там у них, на його думку, вигідніше становище.

  • Командувач Таврійського напрямку 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".
  • Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови активність окупантів знизилася.
  • За даними Міністерства оборони, Росія втратила близько 4000 осіб у жовтні під час спроби оточити Авдіївку.

Читайте також: "Авдіївка – найбільша поразка росіян". Втрати РФ з 10 жовтня оцінили у 6500 осіб

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасавдіївкавтратироман костенконаступ

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 