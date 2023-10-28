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Авдіївка. Росія втратила близько 4000 окупантів на штурмах – Умєров повідомив Остіну

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28.10.2023, 09:15
Авдіївка. Росія втратила близько 4000 окупантів на штурмах – Умєров повідомив Остіну - Фото
Колаж: Міноборони

Російські загарбники втратили в районі Авдіївки близько 4000 окупантів. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у телефонній розмові з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

"Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину – приблизно 4 тисячі солдат", – йдеться у дописі Міноборони.

Умєров поділився з Остіном актуальною інформацією з поля бою, зазначає відомство.

Також українська сторона подякувала американській за продовження ефективної співпраці та постачання Україні артилерійських боєприпасів.

Подальше постачання далекобійних ракет ATACMS дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та у глибокому тилу загарбників на тимчасово окупованих територіях, зазначається у повідомленні.

  • 26 жовтня спікер Таврійського напрямку повідомив, що з початку наступу на Авдіївському напрямку Росія втратила понад 5000 своїх військових під Авдіївкою та Мар'їнкою, окупанти із загонів "Шторм-Z" дедалі частіше відмовляються воювати.
  • Глава Авдіївської ВЦА Віталій Барабаш заявив, що поблизу Авдіївки поменшало стрілецьких боїв через негоду.
  • 28 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступали у районі Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Вербового, продовжували перегрупування на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Читайте також: Росія формує загони з "відказників", щоб кинути їх на штурм Авдіївки – ЦНС

Артем Джеріпа
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