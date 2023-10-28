Генштаб: Росіяни наступали на п'яти напрямках, ЗСУ знищили "Солнцепек" – карта

Російські окупанти наступали у районі Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Вербового, продовжували перегрупування на Куп'янському та Лиманському напрямках. Сили оборони наступали на двох напрямках, знищили важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек". Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Впродовж минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

На Куп’янському та Лиманському напрямках загарбники наступальних (штурмових) дій не вели, продовжували перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку окупанти без успіху намагались відновити втрачене положення біля Андріївки, де українські захисники відбили п'ять атак противника. Сили оборони і далі ведуть штурмові дії південніше Бахмута, завдають росіянам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Окупанти без успіху вели наступальні дії в районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак росіян.

На Мар’їнському напрямку загарбники без успіху вели штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили всі атаки окупантів неподалік Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни намагались відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мали.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах загарбників.

Авіація Сил оборони завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще чотири – по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, вісім артилерійських засобів, два склади боєприпасів, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та три засоби протиповітряної оборони росіян.

ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепек" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, ТОС-1А "Солнцепек" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.

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26 жовтня спікер Таврійського напрямку заявив, що з початку наступу на Авдіївському напрямку Росія втратила понад 5000 своїх військових під Авдіївкою та Мар'їнкою, окупанти із загонів "Шторм-Z" дедалі частіше відмовляються воювати.

Глава Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови окупанти стали менш активними.

27 жовтня Генштаб ЗСУ написав, що російські окупанти без успіху наступали у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, перегруповуються на Лиманському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

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