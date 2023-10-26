"Не шкода". Росіяни масово вербують громадян Куби, ті воюють у передових загонах – ССО

Росіяни масово вербують кубинців для війни проти України, найманців відправляють у передових загонах, бо окупантам їх "не шкода". Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

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Надалі завербованих кубинців залучають на східній лінії фронту, пише відомство.

Зокрема, за даними підпілля, завербованих громадян Куби залучають на Куп’янському напрямку, а також між Бахмутом та Горлівкою, зазначає ЦНС.

"Самі росіяни пишаються, що відправляють кубинців в передових загонах, адже їх "не шкода". Водночас з найманців не сформували окремий загін, а розкидують вже у наявні російські, незалежно від того, чи володіє найманець російською мовою", – повідомляє Центр спротиву.

Відомство зауважує, що ставлення до кубинців відповідне до типового російського шовінізму: Фактично головна їхня роль у російській моделі — померти першими".

7 вересня команда Кібер Спротив опублікувало розслідування, за яким на боці російських окупантів проти України воюють найманці з Куби, їм платять $2000 на місяць.

5 вересня кубинське МЗС заявило про виявлення мережі нелегального постачання найманців до Росії для участі в її війні проти України.

1 березня 2023 року президент Сербії Олександр Вучич заявив, що "серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому й опиняться в межах досяжності наших органів".

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