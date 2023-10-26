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"Не шкода". Росіяни масово вербують громадян Куби, ті воюють у передових загонах – ССО

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 13:50
Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Росіяни масово вербують кубинців для війни проти України, найманців відправляють у передових загонах, бо окупантам їх "не шкода". Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

Надалі завербованих кубинців залучають на східній лінії фронту, пише відомство.

Зокрема, за даними підпілля, завербованих громадян Куби залучають на Куп’янському напрямку, а також між Бахмутом та Горлівкою, зазначає ЦНС.

"Самі росіяни пишаються, що відправляють кубинців в передових загонах, адже їх "не шкода". Водночас з найманців не сформували окремий загін, а розкидують вже у наявні російські, незалежно від того, чи володіє найманець російською мовою", – повідомляє Центр спротиву.

Відомство зауважує, що ставлення до кубинців відповідне до типового російського шовінізму: Фактично головна їхня роль у російській моделі — померти першими".

  • 7 вересня команда Кібер Спротив опублікувало розслідування, за яким на боці російських окупантів проти України воюють найманці з Куби, їм платять $2000 на місяць. 
  • 5 вересня кубинське МЗС заявило про виявлення мережі нелегального постачання найманців до Росії для участі в її війні проти України.
  • 1 березня 2023 року президент Сербії Олександр Вучич заявив, що "серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому й опиняться в межах досяжності наших органів".

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Артем Джеріпа
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